- Pompierii din Sebeș, alertați din cauza unui incendiu izbucnit la Loman. A luat foc un garaj auto Un incendiu a izbucnit miercuri la un garaj auto, au transmis reprezentanții ISU Alba. Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in satul Loman. Din informațiile…

- Vineri, 4 noiembrie 2022, la Milexim Ballroom, a avut loc Balul Caritabil anual, un eveniment dedicat susținerii invațamantului local, organizat de Club Rotary Campia Turzii. Au fost prezenți membrii Rotary din toate colțurile țarii, de la Turda, Aiud, Bistrița, Gherla și Alba, pana la Sibiu, Brașov,…

- A furat o brațara de aur dintr-o bijuterie din Sebeș. Tanar de 21 de ani din oraș, cercetat de polițiști Un tanar de 21 de ani din Sebeș este cercetat de polițiști pentru furt dupa ce ar fi sustrat o brațara de aur in timp ce se afla intr-o bijuterie din oraș. Potrivit IPJ Alba, la data de 2 noiembrie…

- Regizoarea și actrița Lia Bugnar relateaza cum a ajuns sa fie anunțata de catre Poliție ca va fi deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a cazut cu bicicleta pe o strada pustie.

- Accident GRAV de munca in Alba: Un barbat a cazut de la peste 15 metri, in timp ce lucra la cupola unei biserici Accident GRAV de munca in Alba: Un barbat a cazut de la peste 15 metri, in timp ce lucra la cupola unei biserici Un accident de munca grav a avut loc sambata, 29 octombrie, in Oarda de Jos,…

- Un barbat a folosit cardul unui patron din Alba și a comandat bijuterii și haine de firma: Magistrații au decis inchisoare cu executare Un barbat a folosit cardul unui patron din Alba și a comandat bijuterii și haine de firma: Magistrații au decis inchisoare cu executare Magistrații judecatoriei Sebeș…

- LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș a pierdut derby-urile externe de la Ineu Weekend cu dezamagiri pentru echipele de la LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș. Ambele combatante din Alba au pierdut in derby-urile din deplasare cu ACB Ineu. Iar daca la Under 19, elevii lui Cosmin Groza suferisera primul eșec in intermediara,…

- Pod rutier nou peste raul Sebeș, la Capalna. Primaria Sasciori solicita avizul de mediu Pod rutier nou peste raul Sebeș, la Capalna. Primaria Sasciori solicita avizul de mediu Primaria Sasciori a solicita avizul de mediu la APM Alba pentru construirea unui pod rutier nou peste raul Sebeș. Valoarea investiției…