Stiri pe aceeasi tema

- Un detinut de la Penitenciarul Rahova a evadat, luni, la intoarcerea de la punctul de lucru. El a fugit din mașina, in timp ce se statea la semafor. ”Luni, 11.12.2023, in jurul orei 17:10, detinutul Gheorghe Ionut Adrian, fara antecedente penale, condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru cumparare de influenta, in timp ce un consilier din cadrul Arhiepiscopiei este suspectat de complicitate la aceasta infractiune. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial…

- La data de 16 noiembrie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Serviciul de Investigatii Criminale Sector 5 au pus in aplicare un mandat de aducere, in Municipiul Bucuresti, emis pe numele unui barbat, in varsta de 51 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari…

- Peste 50 de studenți de la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” au ajuns la Spitalul Matei Balș cu stari de voma și dureri de cap, existand suspiciunea unei toxiinfecții alimentare in masa. De vina ar fi mancarea care au primit-o marți la pranz și la cina. Mulți dintre studenți nici nu au mai apucat…

- Polițiștii au facut, marți, percheziții la doua persoane din București care ar fi vandut produse de lux furate din Italia. Plangerea a fost facuta de un reprezentant al casei de moda Gucci, iar prejudiciul depașește 1,3 milioane de euro. La data de 14 noiembrie 2023, polițiști din cadrul Direcției Generale…

- Un barbat cautat pentru spargerea unui magazin din Maramureș a fost reținut de polițiști, insa nu pentru mult timp. Hoțul s-a facut nevazut de la audierile din secția de Poliție, cu tot cu catușe. Incidentul a avut loc in orașul Dragomirești, din Maramureș. Polițiștii au identificat autorul unui furt…

- Polițiștii de ordine publica din cadrul secțiilor de poliție din București vor primi in dotare dispozitive cu electroșocuri. Potrivit Europol, primele 20 de dispozitive cu electroșocuri au fost oferite spre folosința Direcției de Poliție a Municipiului București, urmand ca alte 20 de bucați sa fie furnizate…