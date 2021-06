Stiri pe aceeasi tema

- Schema de despagubire pentru sectorul HoReCa a fost lansata marti, iar aplicatiile se pot depune pana la data de 20 iulie, a scris pe Facebook ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Procesul de aplicare este foarte simplu si in intregime online. Nu va trebuie decat maximum 3 documente: autorizatia de…

- Ministerul Economiei lanseaza, marti, schema de ajutor pentru HoReCa, iar inscrierea se va putea face de la ora 10.00, pana in 12 iulie, la ora 20.00. Intr-un tutorial, Ministerul Economiei explica pasii care trebuie urmati pentru inscriere. ”Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului anunta…

- Polițiștii au reținut, ieri, o femeie care a talharit un pensionar din Capitala, dupa ce i-a pus somnifere in bautura. Ancheta a fost ingreunata pentru ca toți martorii au crezut ca aceasta este barbat. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in aplicare un mandat de perchezitie, in Bucuresti,…

- Ministrul Claudiu Nasui cere amanarea dezbaterilor din Parlament pe proiectul Legii 5G, pentru care coaliția de guvernare a cerut adoptarea de urgența. Premierul Florin Cițu nu știa de demersul ministrului din cabinetul sau și a declarat ca este “surprins” ca Nasui a procedat astfel. Ministerul Economiei,…

- Schema de ajutor stat pentru compensarea pierderilor din industria HoReCa și turism, propusa de PNL anul trecut, a fost completata cu organizatorii de evenimente, conferințe, targuri și expoziții, anunța deputatul PNL Ionel Danca, fost sef al Cancelariei premierului Ludovic Orban. Danca a transmis mesajul…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 500 de milioane de euro, menita sa sprijine intreprinderile care iși desfașoara activitatea in domeniul turismului, cazarii și al serviciilor alimentare, precum și agențiile de turism, in contextul epidemiei de coronavirus, informeaza Reprezentanța…