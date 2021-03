VIDEO A fost IDENTIFICAT polițistul care mergea cu autospeciala pe contrasens: A rămas fără permis pentru 60 de zile Galati: Politist care a circulat cu autospeciala pe contrasens, desi nu se afla in misiune, sanctionat - VIDEO Un politist din Galati a fost sanctionat contraventional si a fost lasat fara permisul de conducere, dupa ce a fost filmat conducand autospeciala pe contrasens, desi nu era in misiune. Conform IPJ Galati, incidentul s-a produs la iesirea din municipiul Tecuci. Citește și: Noi MARTURII despre crimele de la spitalul din Sibiu: Angajații ATI mizau pe internații fara aparținatori "In urma verificarilor efectuate, a fost identificat politistul care, in data de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

