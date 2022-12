VIDEO - A fost desemnat golul CM 2022 Caștigatorul premiului pentru cel mai frumos gol al Cupei Mondiale a fost desemnat brazilianul Richarlison, pentru reușita din meciul cu Serbia. Golul turneulu este o distincție care a fost acordat pentru prima data in 2006 și care este determinat printr-un sondaj de opinie in randul fanilor, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

