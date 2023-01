Stiri pe aceeasi tema

Echipa spaniola Mallorca a invins, vineri, pe teren propriu, scor 1-0, echipa Celta Vigo, in primul meci al etapei a 18-a din La Liga, informeaza news.ro.

Oamenii de stiinta britanici au anuntat vineri ca au descoperit o noua colonie de pinguini imperiali in Antarctica, folosind imagini din satelit ale continentului, unde aceasta specie este grav amenintata de incalzirea globala, informeaza AFP si dpa.

Formatia FC Sevilla a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, vineri, in deplasare, in compania echipei Celta Vigo, in etapa a XV-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.

Stadionul echipei de fotbal Celta Vigo, locul 17 in La Liga, este inundat, marti, cu doar trei zile inainte de meciul din etapa a 15-a dintre formatia locala si FC Sevilla, potrivit News.ro.

BioNTech a dat startul, vineri, unui studiu in stadiu incipient pe subiecti umani pentru evaluarea vaccinului sau experimental impotriva malariei, a anuntat producatorul german de medicamente, transmite Reuters.

Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, aflati in aceasta perioada pe Valea Prahovei, unde fac verificari, au descoperit din nou carne expirata la operatorii economici controlati. Oficialii institutiei anunta ca nu exista toleranta fata de astfel de practici ale unora dintre…

Senescența celulara cauzata de imbatranire sau de bolile cronice impiedica funcția și regenerarea celulelor stem. Mușchiul scheletic este un organ cu un grad ridicat de regenerare, care cuprinde 45% din masa corporala.

O specie de broasca care putea fi intalnita in trecut in doua treimi dintre zonele tropicale din Australia a fost declarata disparuta, transmite agentia Xinhua duminica.