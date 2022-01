Stiri pe aceeasi tema

- 9.680 de persoane incaseaza pensii de serviciu, conform datelor furnizate, pentru acest an, de Casa Nationala de Pensii Publice. Aproape jumatate dintre aceste persoane sunt din sistemul judiciar, iar cea mai mare pensie de serviciu este de peste 20.000 lei și aparține unui magistrat. Cei mai multi…

- Reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura afirma ca lucrarile pe tronsonul Sibiu-Boita al Autostrazii A1 avanseaza bine si, “cu multa determinare din partea constructorului si putin noroc de vreme buna si dealuri ascultatoare, vom circula pe primii kilometri din Autostrada Sibiu-Pitesti la sfarsitul…

- “Iarna pe ulita, pardon, pe Autostrada A1 Sibiu-Boita. Cadoul nostru de Craciun este o filmare aeriana de pe cei 13,17 km”, au aratat reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura, sambata, intr-o postare pe Facebook. Ei au afirmat ca lucrarile avanseaza bine. “Santierul avanseaza bine si, cu multa determinare…

- Un tronson de circa 40 de kilometri din Drumul Expres Craiova – Pitești, poate cel mai important dintre tronsoane pentru ca care ar urma sa reprezinte o varianta ocolitoare pentru Slatina și Balș, a tot fost promis de autoritați ca va fi gata pana la finalul anului. Constructorul UMB iși luase angajamentul…

- Construcția autostrazii spre Moldova a fost amanata, dupa ce Guvernul și-a schimbat prioritațile de investiții, cu toate ca in zona respectiva sunt doar 15 kilometri de autostrada.Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la autostrazi. Avem doar 941 de kilometri de autostrada, ceea ce reprezinta…

- Lucrarile de construcție a podului peste riul Bic și pasajului peste calea ferata pe drumul național M1 Frontiera cu Romania – Leușeni – Chișinau – Dubasari – frontiera cu Ucraina, km 95-96 inregistreaza un progres de execuție de circa 96%. In prezent, se efectueaza lucrari de instalare a rosturilor…

- Un tronson de circa 40 de kilometri din Drumul Expres Craiova – Pitești, tronson care ar urma sa reprezinte o varianta ocolitoare pentru Slatina și Balș, a tot fost promis de autoritați ca va fi gata pana la finalul anului, deși termenul oficial de finalizare e 2022. Constructorul UMB și-ar fi luat…

- Doi tineri bicicliști din Germania au pedalat timp de doua luni, parcurgand 3.000 de kilometri, de la Munchen pana in Arges si retur, in cadrul unei campanii intitulate „Balkan by bike”. Campania a avut drept scop strangerea de fonduri pentru impadurirea a doua hectare de teren afectat de defrisarile…