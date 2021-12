Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Poliția Romana, coordoneaza o acțiune, la nivel național, privind nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, in cadrul careia sunt efectuate 26 de percheziții domiciliare. La Arad au loc trei percheziții, iar din informațiile noastre ar fi…

- Polițiștii au ieșit pe teren, in aceasta a treia zi a saptamanii, pentru a face percheziții la persoane banuite de deținere ilegala de arme. Din cate a au anunțat reprezentanții IGPR, in dimineața zilei de miercuri, „la data de 15 decembrie 2021, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din…

- Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Poliția Romana, coordoneaza o acțiune, la nivel național, privind nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, in cadrul careia vor fi efectuate 26 de percheziții domiciliare, anunța Poliția Romana.

- Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Politia Romana coordoneaza miercuri o actiune la nivel national privind nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, fiind desfasurate 26 de perchezitii domiciliare. Politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din…

- La data de 15 decembrie 2021, Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Politia Romana, coordoneaza o actiune, la nivel national, privind nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, in cadrul careia vor fi efectuate 26 de perchezitii domiciliare. Potrivit unui comunicat al Politiei…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 București, au efectuat 103 percheziții domiciliare, in municipiul București…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – IGPR, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 2 București, efectueaza 103 percheziții domiciliare, in municipiul București și 36 de județe, intr-un dosar de nerespectarea…

- La data de 25 noiembrie 2021, politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, cu sprijinul politistilor inspectoratelor de politie judetene Giurgiu si Ilfov, sub coordonarea procurorilor de caz, au efectuat 10 perchezitii domiciliare,…