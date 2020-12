Stiri pe aceeasi tema

- ”Acest zbor de testare, de o ora si 25 de minute, de la Irkutk, in Siberia, a unui avion de noua generatie ne repune tara in randul celor mari in aviatia civila”, a proclamat Serghei Cernezov, directorul general al Rostec, din care face parte constructorul aeronavei - Irkut. Aeronava a fost dotata cu…

- ”Acest zbor de testare, de o ora si 25 de minute, de la Irkutk, in Siberia, a unui avion de noua generatie ne repune tara in randul celor mari in aviatia civila”, a proclamat Serghei Cernezov, directorul general al Rostec, din care face parte constructorul aeronavei - Irkut. Aeronava a fost dotata cu…

- Avionul de distanta medie MC-21, extrem de important pentru industria aeronautica rusa, dar afectat de sanctiunile americane, a efectuat primul sau zbor cu un motor rusesc, a anuntat compania publica Rostec, etapa decisiva pentru a scoate proiectul din blocaj, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- In schimb, grupul aeronautic european a livrat 64 de aeronave in noiembrie, catre 31 de clienti, astfel incat totalul avioanelor livrate in acest an a ajuns la 477. Livrarile includ sapte modele A350, avioane mari, destinate curselor pe distante lungi, si 56 de aeronave cu un singur culoar. In octombrie,…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a informat, ieri, ca UE va impune tarife vamale suplimentare, de pana la patru miliarde de dolari, pentru avioanele din SUA si alte importuri, din cauza subventiilor ilegale acordate de Washington producatorului de avioane Boeing. In 26 octombrie…

- ”Dezamagire” la Washington, dupa ce UE a decis sa impuna tarife vamale suplimentare de 4 mld. dolari pentru importurile americane Robert Lighthizer, reprezentantul american pentru Comert, si-a exprimat dezamagirea privind decizia Uniunii Europene de a impune tarife vamale suplimentare pentru…

- Peste 100 de angajați ai Tarom au plecat voluntar, iar perioada in care oamenii pot opta pentru o astfel de retragere a fost extinsa, a anunțat marți ministrul Transporturilor Lucian Bode, care a facut bilanțul unui an de guvernare. Compania iși va reduce numarul angajaților cu circa 600 de persoane,…

- Noul comisar al Uniunii Europene pentru Comert Valdis Dombrovskis a cerut Statelor Unite sa retraga tarifele aplicate unor produse provenite din UE in valoare de peste 7 miliarde de dolari, avetizand ca in caz contrar vor suporta tarife suplimentare pentru exporturile in Europa, comisarul cerand…