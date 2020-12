Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a afirmat, intr-un mesaj pe contul sau de Facebook, ca pentru a-i arata Romaniei „ca o iubim, trebuie ca de azi inainte sa fim cu adevarat impreuna, nu doar de ziua ei...

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, sambata, ca situatii precum cele inregistrate la spitalele din Suceava si Piatra Neamt s-au datorat atitudinii politicienilor. Cioloș susține ca autoritațile nu au luat in calcul toți factorii in momentul in care au decis sa inchida școlile, iar acest…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat luni ca premierul guvernului care va rezulta dupa alegerile parlamentare nu e decis acum, "din discutii la televizor sau la telefon", afirmand ca "ar fi bine ca presedintele sa aiba mai putine opinii partinice si sa-i lase pe alegatori sa hotarasca…

- Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, susține ca nu exclude o colaborare la guvernare cu PNL, insa puncteaza ca programul de guvernare și obicetivele clare vor fi cele care vor influența decizia alianței pe care il conduce. Dacian Cioloș subliniaza faptul ca o colaborare cu PNL va exista doar daca…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca la Iasi PSD si PNL au "tradat" increderea cetatenilor, sustinand ca "PNL a luat primari pesedisti cu traista" iar Alianta trebuie sa faca o bresa pentru a obtine cat mai multe primarii.Citește și: Rareș…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos ii indeamna pe oameni sa mearga la urne pe 27 septembrie si sa-l voteze pe Stelian Ion la Primaria Constanta, municipiul putand "renaste" daca va fi facuta "alegerea judicioasa". "Constanta poate renaste daca face alegerea judicioasa. Stelian Ion cunoaste foarte…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca nu a mai fost invitat la TV sau la radio de la inceputul lunii mai, cand Romania era in stare de urgenta. Exact in aceeasi perioada Guvernul Orban a alocat bani din bugetul de stat pentru mass-media. ”Nu stiu daca au legatura sau nu, dar va spun anumite…