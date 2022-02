Victorii de etapă în instanțe ale ecologiștilor pentru stoparea proiectelor Hidroelectrica Comunitatea Declic a anunțat ca a obtinut, in prima instanta, printr-o decizie a Tribunalului Cluj din 17 februarie 2022 , anularea autorizatiei de constructie pentru un proiect Hidroelectrica, referitor la raul Basca Mare din muntii Buzaului, arata un comunicat Declic, citat de Agerpres. „Declic opreste, in prima instanta, dezastrul ecologic de pe raul Basca Mare: Hidroelectrica si CJ Covasna, invinse la Tribunalul Cluj. Comunitatea Declic a obtinut, in prima instanta, anularea autorizatiei de constructie pentru un proiect Hidroelectrica ce pune in pericol unul dintre cele mai mari rauri din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

