VICTORIE uriașă a lui TRUMP! A fost achitat Democratii nu au reusit sa adune numarul necesar de voturi pentru a-l condamna pe Donald Trump in Senatul SUA in al doilea sau proces de impeachment, relateaza AFP si Reuters. Doar 57 de senatori au votat in favoarea punerii sub acuzare, in vreme ce 43 (republicani) au votat ”impotriva”. CIȚU, o invitație mai directa: ”Tovarașe Ciolacu, cand ai timp, da-mi un telefon!” Pentru punerea sub acuzare erau necesare minimum 67 de voturi. Democrații și republicanii sunt la egalitate in Senat, fiecare partid deținand cate 50 din cele 100 de mandate. Totusi, sapte republicani au votat impotriva lui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

