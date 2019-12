Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat incredibil in grupele principale ale Campionatul Mondial din Japonia, dupa o victorie smulsa dramatic in fata Ungariei, cu scorul de 28-27 (10-16), vineri, la Yatsushiro, in ultimul joc din Grupa C. Revenim cu informatii.

- Acum 14 ani, mai precis pe 17 decembrie 2005, Romania facea un meci mare in fata Ungariei, in penultimul act al Campionatului Mondial din Rusia. Castigam 26-24, iar printre jucatoarele care au evoluat atunci s-a aflat si Narcisa Lecusanu, 43 de ani, in prezent membru in board-ul IHF. GSP e singura redacție…

- Echipa naționala de handbal feminin a Ungariei a invins reprezentativa simiara a Senegalului, miercuri, la Yatsushiro, scor 30-20, in penultima runda din grupa C a Campionatului Mondial. Astfel, Ungaria a egalat Romania la puncte, calificarea urmand sa se decida vineri, in meciul direct, potrivit…

- Naționala feminina disputa miercuri, de la ora 8:00, la Kumamoto, al doilea joc tare de la Campionatul Mondial – Grupa C. In fața va fi Muntenegru, un adversar care are maximum de puncte dupa trei partide. Romania are patru puncte, anunța MEDIAFAX.Citește și: romania-ancheta-de-amploare-in-colaborare-cu-politia-romana/"…