Victorie preţioasă pentru Girona în campionatul Spaniei Echipa Girona a pus capat unei serii de sapte meciuri fara victorie, impunandu-se la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Athletic Bilbao, vineri seara, in etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Spaniei, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de centru-dreapta Noua Unitate, condus de prim-ministrul in functie Krisjanis Karins, a castigat alegerile legislative de sambata, potrivit rezultatelor provizorii, cu 19% din voturi, ceea ce il pune pe seful executivului in exercitiu in postura de a conduce un nou guvern de coalitie, transmite…

- Campioana en-titre la handbal feminin, Rapid Bucuresti, a invins sambata, in deplasare, formatia croata Lokomotiva Zagreb, scor 31-27 (16-12), in primul meci din grupa B a Ligii Campionilor, competitie aflata la a 30-a editie, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Echipa Girona s-a impus acasa cu 2-1, vineri seara, in fata celor de la Valladolid, in prologul etapei a 5-a din La Liga, potrivit Agerpres.Pe Estadio Montilivi, Reinier Jesus Carvalho a deschis scorul pentru gazde in minutul 21, Monchu a egalat in minutul 38, iar Oriol Romeu a stabilit scorul final…

- Echipa Hellas Verona a invins acasa duminica, scor 2-1, echipa Sampdoria Genoa, si a reusit prima victorie a sezonului. Intr-un alt meci echipele Spezia si Bologna au incheiat la egalitate, scor 2-2. Partidele au contat pentru etapa a cincea din Serie A Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Athletic Bilbao a suferit primul esec in actuala editie a campionatului de fotbal al Spaniei, inclinandu-se la limita pe teren propriu in fata formatiei Espanyol Barcelona (scor 0-1); duminica, intr-un meci din etapa a 4-a a sezonului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Real Madrid, detinatoarea titlului, a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia Celta Vigo, intr-o partida din etapa a doua a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata sambata, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Formatia Real Madrid a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Celta Vigo, intr-un meci contand pentru etapa a doua a campionatului Spaniei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Real Madrid a debutat cu victorie in noul sezon al campionatului Spaniei, dupa ce a invins, duminica, in deplasare, formatia Almeria, scor 2-1, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…