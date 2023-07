Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca joi, 6 iulie, de la ora 17, cu UTA Arad, primul amical din perioada de pregatire! Partida va avea loc pe stadionul din Valea Domanului. Deși nu era stabilit acest joc de pregatire, Reșița n-a putut refuza faptul ca UTA, formație de Liga 1, a apelat la rosso-neri pentru un…

- Mircea Rednic, antrenorul echipei UTA, și-a dus echipa la Socodor pentru un joc de verificare cu echipa locala, nou promovata in Liga a 3-a. Deși... The post UTA, victorie clara in primul amical al verii pe arena din Socodor appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Echipa de fotbal Unirea Dej a remizat, scor 0-0, cu Poli Iași și a obținut a cincea remiza in Play-off-ul Ligii 2. Partida disputata ieri dupa-masa, de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal Dej a contat pentru penultima etapa a Play-off-ului. Lovitura de start simbolica a fost data de Ioan Zavalschi,…

- Luni, 15 mai, de la ora 17:30, echipa de fotbal Unirea Dej va primi vizita campioanei Ligii 2, Politehnica Iași. Partida de pe Stadionul Municipal Dej conteaza pentru penultima etapa a Play-off-ului Ligii 2. In urma victoriei de joi , Unirea Dej a egalat Gloria Buzau la puncte (39) și este la ”mana…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a impus cu 1-0 in fața Gloriei Buzau și a obținut prima victorie in Play-off-ul Ligii 2. Partida disputata astazi, cu incepere de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal Dej a contat pentru a opta etapa a Play-off-ului. Prima repriza s-a incheiat fara gol. Totuși, Unirea Dej…

- Unirea Dej a controlat jocul cu CSA Steaua, din a șasea etapa a Play-off-ului Ligii 2, și a fost la un pas sa-l caștige, insa s-a vazut egalata pe final. Partida dintre Unirea Dej și CSA Steaua s-a disputat azi, de la ora 12, pe Stadionul Municipal Dej. In prima repriza, dejenii au ratat cateva șanse…

- Chindia s-a deplasat in Argeș, pentru meciul cu CS Mioveni, din cadrul etapei a 2-a a playout-ului, insoțita de un grup important de fani. Targoviștenii au inceput bine meciul, reușind chiar sa deschida scorul in minutul 7, prin Popadiuc, golul fiind insa anulat dupa o lunga judecare a fazei, undeva…

- Unirea Dej - Dinamo, meciul zilei din play-off-ul ligii secunde, se joaca azi, de la ora 16:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport,. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei a doua din play-off-ul de promovare din liga secunda! Unirea Dej a inceput…