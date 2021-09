Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, debutanta in grupele Ligii Campionilor la fotbal, a castigat surprinzator in prima etapa a sezonului in fata vicecampioanei Ucrainei, Sahtior Donetk, cu scorul de 2-0, miercuri seara, pe teren propriu. Sheriff s-a impus prin golurile marcate…

- Prestațiile și rezultatele stranierilor din acest weekend pot fi urmarite in timp real in liveblog-ul GSP. In aceasta dupa-amiaza, Sergiu Hanca a oferit o pasa de gol pentru Cracovia. UPDATE ora 19:00 » Victorie pentru Dinamo Kiev in campionat Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a caștigat…

- Prestațiile stranierilor pot fi urmarite in liveBLOG-ul GSP. Mircea Lucescu a reușit performanța zilei de sambata. Dinamo Kiev, formația pe care o antreneaza, a spulberat-o pe Kolos, scor 7-0. Mircea Lucescu, victorie cu 7-0 in Ucraina Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu (76 de ani),…

- Pentru prima data, fotbalul moldovenesc va avea o reprezentanta in grupele UEFA Champions League. Campioana Moldovei, Sheriff a incheiat la egalitate 0-0 cu Dinamo Zagreb, in deplasare și s-a calificat in grupe grație victoriei din tur, 3-0 la Tiraspol.

