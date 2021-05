Stiri pe aceeasi tema

- Cagliari și Parma au oferit unul dintre cele mai frumoase meciuri din actualul sezon din Serie A: șapte goluri, rasturnari de situație, mult dramatism. Razvan Marin (gol și pasa decisiva) și Dennis Man (reușita superba cu stângul) au oferit sare și piper unei partidei greu de uitat (4-3 pentru…

- Dennis Man (22 de ani) și Valentin Mihaila (21 de ani) sunt considerați „rezerve de aur” pentru Parma, un club aflat aproape de retrogradarea in Serie B. Dennis Man a spart gheața in Italia, cu reușita spectaculoasa din Benevento - Parma, scor 2-2. Valentin Mihaila confirmase deja. Extrema adusa de…

- Atacantul roman Dennis Man a marcat primul sau gol in Serie A si a adus astfel un punct echipei Parma, care a terminat la egalitate cu Benevento, 2-2, sambata, in deplasare, in etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Italiei. Man a inscris ultimul gol al meciului, in min. 88, cu un sut…

- ​Parma a pierdut, scor 2-1, meciul jucat pe propriul teren contra celor de la Genoa. Deși era în forma, Valentin Mihaila a fost rezerva la gazde, iar Dennis Man a avut doua ocazii de a marca. De știut:Dennis Man a fost integralist și a ratat doua ocazii de gol. Valentin Mihaila a fost…

- Federația Italiana de Fotbal i-a redus pedeapsa lui Roberto D'Aversa (45 de ani), iar antrenorul lui Dennis Man (22 de ani) și Valentin Mihaila (21 de ani) va sta pe banca la partida dintre Parma și Genoa, in runda #28 din Serie A. Roberto D'Aversa a fost eliminat la partida dintre Fiorentina și Parma,…

- Liderul din Serie A, Inter Milano , a obtinut o victorie importanta in lupta pentru titlul de campioana a Italiei. „Nerazzurri” s-au impus la limita luni seara, scor 1-0, pe teren propriu, in fata formatiei Atalanta Bergamo. A fost meciul care a „tras cortina” peste etapa a 26-a a sezonului. Duelul…