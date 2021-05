Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a fost invinsa acasa de Chelsea, cu 2-1, sambata, in etapa a 35-a a campionatului de fotbal al Angliei, si mai are de asteptat pana la castigarea titlului. Echipa antrenata de Pep Guardiola, care avea nevoie de victorie pentru a sarbatori castigarea Premier League, a marcat…

- Manchester City continua marșul triumfal spre un nou titlu de campioana a Angliei. "Citadinii" au obținut o noua victorie in Premier League, reușind de aceasta data sa se impuna pe terenul echipei Crystal Palace cu scorul de 2-0, intr-un meci din cadrul etapei a 34-a.

- Manchester City, liderul campionatului de fotbal al Angliei, a invins pe teren propriu, cu scorul de 5-2, formatia Southampton, intr-o partida contand pentru etapa a 33-a din Premier League, disputata in devans miercuri seara, potrivit Agerpres. Kevin de Bruyne (15, 59) si Riyad Mahrez (40,…

- ​Manchester City se îndreapta cu pași repezi spre titlul de campioana a Angliei. Echipa pregatita de Pep Guardiola s-a impus cu 5-2, miercuri, pe teren propriu, în fața formației Southampton, în etapa a 33-a din Premier League.Pentru "cetațeni" au înscris De…

- Liderul Manchester City a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Arsenal Londra, duminica, in cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Angliei, elevii antrenorului Pep Guardiola obtinand cu aceasta ocazie a 18-a victorie consecutiva in toate competitiile, potrivit Agerpres. "Cetatenii"…

- Liderul Manchester City a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Arsenal Londra, duminica, in cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Angliei, elevii antrenorului Pep Guardiola obtinand cu aceasta ocazie a 18-a victorie consecutiva in toate competitiile. "Cetatenii"…

- ​Manchester City a învins, duminica, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Arsenal Londra, în etapa a XXV-a a campionatului englez Premier League.Raheem Sterling a marcat, în minutul 2.Aceasta a fost victoria consecutiva cu numarul 18 înregistrata de echipa…

- Manchester City a invins-o cu 4-1 in deplasare pe Liverpool si a facut un pas important spre castigarea Premier League dupa acest derby al etapei a 23-a. Toate golurile au fost inscrise dupa pauza. Manchester City, care a profitat de doua gafe ale portarului Alisson, a inscris prin Ilkay Gundogan…