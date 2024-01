Stiri pe aceeasi tema

- CSM Targoviște – Volei Alba Blaj 2-3 | Campioana, victorie mare in derby-ul etapei, dupa o disputa dramatica! Volei Alba Blaj a izbutit o victorie extrem de importanta in derby-ul etapei a 15-a a Diviziei A1, langa Turnul Chindiei, in deplasare cu rivala CSM Targoviște, scor 3-2 (25-12, 26-24, 22-25,…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta a sustinut astazi, 20 ianuarie 2024, meciul din etapa a 13 a a doua a returului Diviziei A1 , intalnind pe teren propriu Stiinta Explorari Baia Mare.Intr o disputa foarte importanta in economia clasamentului pentru un loc de play off, formatia gazda s a impus…

- Ultimele meciuri din anul 2023 in Liga Naționala de Baschet Feminin au avut loc in perioada 20-22 decembrie. Derby-ul rundei a șaptea a fost amanat. Runda a debutat la Brașov, cu duelul dintre Olimpia CSU și CS Universitatea Cluj-Napoca. Formația in alb-negru s-a bazat pe un avantaj maxim de 23 de puncte…

- Campioana Volei Alba Blaj a invins CSM Lugoj, in derby-ul penultimei etape a Diviziei A1 la volei feminin, scor 3-0 (25-20, 25-17, 25-14), in partida disputata sambata, pe „Alba Blaj” Arena. Echipa din „Mica Roma”, venita dupa victoria de senzație din Liga Campionilor, din Franța, 3-0 cu Volero Le Cannet,…

- Ajuns la a noua etapa, campionatul feminin al Diviziei A1 la volei, programeaza sambata cinci meciuri, iar duminica pe cel de-al șaselea. Acesta, ultimul, este de departe capul de afis al rundei, mai ales pentru ca se vor intalni Lugojul, bronzul editiei precedente si locul 4 actual cu liderul surprinzator…

- O noua victorie rasunatoare in campionat pentru echipa de volei feminin CSM Targoviște! In aceasta seara, fetele pregatite de Branko Gajic s-au comportat excepțional și au lovit in plin pe CSM București, una dintre „nucile” tari ale Diviziei A1. Pe teren propriu, in fața a cateva sute de spectatori,…

- CSM Targoviste a invins-o pe CSM Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-21, 25-21, 27-25), luni, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei feminin, potrivit Agerpres.Vicecampioana s-a impus dupa o ora si jumatate si a urcat pe locul secund dupa acest succes. Monika Krasteva,…

- Campioana Volei Alba Blaj a pierdut luni, pe teren propriu, meciul cu formatia CSM Targoviste, scor 2-3, in etapa a IV-a a Diviziei A. Meciul a durat doua ore si 40 de minute.Scorul pe seturi fost 15-25, 27-25, 22-25, 25-18, 13-15, dupa 160 de minute de joc, conform news.ro. In urma victoriei,…