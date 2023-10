Stiri pe aceeasi tema

- O victorie, un egal și o infrangere au fost rezultatele obținute de echipele U9, U17 și U11 de la AFCS Progresul Calarași Gara, in etapa secunda a Campionatului Județean de Fotbal Juniori Cluj. In meciul jucat la Cluj-Napoca, echipa U9 de la Progresul Calarași Gara a obținut o victorie importanta, scor…

- CSM București-Gyor și Rapid–Ikast sunt doua dintre cel mai tari partide care se vor juca in acest weekend, dar echipele romanești au cote mai slabe decat adversarele Formațiile romaneștii din Liga Campionilor vor da doua teste extrem de grele in etapa a 3-a din Liga Campionilor, dar niciuna dintre echipele…

- In urma succesului din etapa a patra, Axiopolis Cernavoda a acumulat sase puncte si a urcat in clasament, de pe locul sapte pe cinci. Dupa ce a pierdut primele doua meciuri din editia 2023 2024 a Ligii a 3 a la fotbal, seria a 3 a, nou promovata Axiopolis Cernavoda a reusit sa le castige pe urmatoarele…

- Sistemul avansat de asistenta a soferului de ultima generatie al producatorului german de automobile, sau ADAS, va fi inclus in gama sa de masini electrice Neue Klasse, pe care compania a dezvaluit-o sambata, care va fi lansata in 2025. Aceasta vine in momentul in care producatorii auto traditionali…

- Prima misiune lunara a Rusiei din ultimii 47 de ani a esuat dupa ce sonda spatiala Luna-25 a scapat de sub control si s-a izbit de Luna, informeaza Reuters.Agentia spatiala a Rusiei, Roskosmos, a anuntat ca a pierdut contactul cu sonda la scurt timp dupa ce a aparut o problema, sambata, in timp ce…

- Un numar de 280.000 de mașini electrice produse de Tesla sunt vizate de o ancheta demarata de autoritatea de reglementare in domeniul siguranței auto din SUA. Proprietarii de vehicule Model 3 și Model Y acuza ca au pierdut controlul asupra direcției și ca au avut probleme cu servodirecția, transmite…

- Antrenorul formației Dinamo București, Ovidiu Burca, nu a fost deloc in largul sau dupa infrangerea cu Universitatea Craiova, scor 0-2. Acesta a vorbit atat despre penaltiul ratat de Ahmed Bani, cat și despre forța grupului sau. Cat despre Știința, Burca a vorbit laudativ, in special despre Alex Mitrița.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc duminica dimineata devreme in regiunea peninsulei Alaska, potrivit United States Geological Survey (USGS) – relateaza Reuters. Autoritațile locale au emis o alerta de tsunami. Sistemul american de alerta pentru tsunami a emis o alerta dupa cutremur,…