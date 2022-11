Stiri pe aceeasi tema

- REUȘITA… Handbaliștii juniori 2 de la LPS Vaslui au obținut cea de-a patra victorie in Campionatul Național de handbal masculin, pe teren propriu, cu CSȘ Bacau (32-31). Vasluiul a obținut victoria in mod dramatic, cu doua goluri marcate in ultimul minut de joc. Finalul meciului a fost unul nebun. In…

- SUCCES… Juniorii U15 de la LPS Vaslui caștiga cu 2-0 la Galați și raman in lupta pentru calificarea in faza urmatoare a Ligii Elitelor – U15. Vasluienii i-au dedicat victoria colegului lor, Tudor Domințeanu, accidentat la umar in meciul cu Dacia Unirea Braila. Victorie importanta pentru LPS Vaslui in…

- SUCCES… Juniorii U15 de la LPS Vaslui și-au revenit dupa infrangerea cu Blue Stars Braila (0-6). Trupa pregatita de Adi Racovița a obținut o victorie clara, 4-0 cu ACS Dacia Unirea Braila, in etapa a 4-a a Ligii Elitelor – U15. LPS Vaslui – Under 15 a obținut cea de-a treia victorie in Liga Elitelor…

- MODEȘTI… Juniorii U15 de la LPS Vaslui, batuți la scor in Liga Elitelor. Dupa victoriile cu Prosport Focșani și Oțelul Galați, fotbaliștii pregatiți de Adi Racovița au fost de nerecunoscut in etapa a 3-a, fiind invinși cu 6-0, in deplasare, de Blue Stars Braila. Puștii de la LPS Vaslui, nascuți in anul…

- SUCCES… Juniorii U15 de la LPS Vaslui au inceput bine in etapa regionala a Ligii Elitelor – U15, chiar excelent, cu doua victorii din tot atatea etape. Dupa succesul cu Prosport Focșani (4-0), baieții pregatiți de Adi Racovița au invins clar și pe Oțelul Galați U15, scor 3-0 (1-0). O noua victorie pentru…

- SUCCES… Prima etapa din Liga Elitelor U15 a adus și prima victorie pentru LPS Vaslui. Tinerii fotbaliști vasluieni au invins, pe teren propriu, pe CS ProSport Focșani, scor 4-0. Golurile au fost reușite de David Pletoianu (2), Denis Bulgariu și Tudor Domințeanu. LPS Vaslui U15, echipa antrenata de Adi…

- CAMPIONI JUDEȚENI… Juniorii U15 de la LPS Vaslui vor reprezenta județul in cea mai prestigioasa competiție fotbalistica dedicata juniorilor, Liga Elitelor, la categoria sub 15 ani. Caștigatoare a fazei județene, echipa antrenata de Adi Racovița a fost repartizata in Seria a III-a, alaturi de alte cinci…

- FINALIȘTI… LPS Vaslui și Atletic Club Barlad lupta pentru calificarea in etapa regionala a Ligii Elitelor U15, competiție adresata juniorilor nascuți in anul 2008 și mai tineri. Finala competiției va avea loc la Vaslui, sambata, de la ora 10:00, pe terenul 2. Faza județeana a Ligii Elitelor U15, organizata…