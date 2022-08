Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa incepem in forta, iar in iarna sa terminam la maximum un punct-doua de calificarea matematica in play-off", spune antrenorul Claudiu Niculescu Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa la care au participat antrenorul principal, Claudiu Niculescu si fotbalistul Razvan Tincu.…

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa invinga azi divizionara „C” Jiul Petrosani. Alb-violetii au dominat partida si si-au creat mai multe ocazii, dar au fost in final aproape chiar de un esec. Tanarul Ionut Batanasi a facut 1-1 in prelungiri, cu o executie din lovitura libera. Meciul de pe „Stiinta”…

- Tragerea la sorti in urma careia s a stabilit programul Ligii a 2 a, sezonul 2022 2023, a avut loc astazi, la Bucuresti, la Casa Fotbalului.In prima etapa, programata pe 6 august, Unirea Constanta va evolua in deplasare, cu Politehnica Timisoara.In continuare, in turul sezonului regulat, Unirea va juca…

- Echipa feminina Politehnica Timisoara a realizat practic cel mai important transfer pentru sezonul viitor prin pastrarea internationalei Teodora Meluta. Jucatoarea venita pe Bega din Elvetia e o certitudine in lotul pregatit de Mirel Albon si alb-violetele si-ar putea propune mai mult in editia urmatoare…

- FC Brasov va evolua si in sezonul viitor al Ligii a II a de fotbal, dupa ce a castigat ambele manse ale barajului pentru mentinere in esalonul secund cu Politehnica Timisoara.Dupa ce s a impus cu 2 1 pe Bega, FC Brasov a castigat si sambata, cu 1 0, sub Tampa, prin golul atacantului bulgar Milcio Anghelov…

- Gigi Becali, luat la ținta de Gabi Tamaș. Patronul FCSB a fost dezamagit de atitudinea celor de la FC Voluntari in meciul direct. Aceștia au „rapit” roș-albaștrilor șansa de a se lupta pentru titlu in ultima etapa a Ligii 1, obținand o remiza dupa un meci de lupta. Gigi Becali a primit o replica uimitoare…

- Asociatia Suporterilor Timisoreni „Druckeria”, implicata ca actionar in clubul de fotbal Politehnica Timisoara, nu a mai asteptat finalul de sezon oficial al echipei, care urmeaza sa dispute o dubla de baraj de supravietuire in Liga 2, si a lansat un sondaj destinat fanilor in legatura cu sezonul 2021-22.…

- Sambata au avut loc ultimele meciuri din play-out-ul Ligii 2 la fotbal, iar FC Brașov (echipa care se va duela cu Politehnica Timișoara pentru evitarea retrogradarii) a reușit scorul zilei contra celor de la Astra Giurgiu (6-1).