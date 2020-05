Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala Ordonanta de Urgenta 34/2020, prin care au fost majorate amenzile date pentru incalcarea ordonantelor militare. Curtea Constitutionala a admis sesizarea Avocatului Poporului, care sustine ca ordonanta de urgenta nu este…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj a dispus efectuarea unor verificari pe linie interna, ca urmare a apariției in spațiul public a unei imagini referitoare la prezența unui agent de poliție din cadrul Poliției municipiului Dej, la un eveniment impreuna cu mai multe persoane. Agentul…

- Mii de romani sunt amendați zilnic pentru incalcarea regulilor impuse de ordonanțele militare. De la inceputul starii de urgența, polițiștii au semnat peste 200.000 de procese-verbale, in valoare totala de mai mult de 400 de milioane de lei. Romania nu este singura țara unde amenzile sunt mari sau multe.…

- O postare total surprinzatoare a presedintelui Consiliului Judetean Bihor, Pasztor Sandor, facuta joi seara, in care UDMR-istul se catalogheaza singur... The post Un politician de top din vestul țarii, prins la pescuit ilegal cu masina de serviciu. A fost amendat pentru incalcarea ordonantelor militare.…

- Presedintele CJ Bihor, Pasztor Sandor, s-a ales cu o amenda de 5.000 lei dupa ce a fost prins pescuind pe malul unui lac de langa Oradea, incalcand astfel restrictiile impuse de starea de urgenta.

- Un bucureștean aflat intr-o statie de tramvai a fost amendat cu 11.500 de lei, pentru incalcarea normelor de convietuire sociala si a prevederilor Ordonantelor militare, informeaza Agerpres. Barbatul a scuipat si a injurat trecatorii, iar ulterior a devenit agresiv cu fortele de ordine care au sosit…

- Recomandarile Avocatului Poporului privind contravențiile și sancțiunile in timpul starii de urgența In contextul nemulțumirilor aparute in mass-media, pe paginile de socializare, precum și in randul petenților fața de prevederile Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 34/2020, prin care au fost majorate…