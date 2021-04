Stiri pe aceeasi tema

- Emanuel Ungureanu, deputat USR, a facut azi o vizita la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din capitala, unde a surprins, printr-un videoclip, mai multe momente și marturii cutremuratoare din partea personalului, dar și din perspectiva pacienților.…

- Comisarii de la protectia consumatorilor au aplicat, sambata, 23 de amenzi in valoare de 135.000 de lei, unor operatori economici care presteaza servicii de alimentatie publica, in zonele Decebal, Unirii, Dorobanti si Floreasca din Capitala, in contextul pandemiei de Covid-19. "Comisariatul…

- Cornelia Catanga a murit la varsta de 63 de ani, iar anunțul decesului a fost facut in aceasta dimineața de jurnalista Mara Banica. Artista s-a stins la spitalul Universitar din Capitala. Cum a murit Cornelia Catanga, de fapt „Din pacate, Cornelia Catanga s-a prapadit. Sunt impietrita, efectiv. Un stop…

- Doliu in lumea muzicii romanești! Celebra cantareața de muzica de petrecere Cornelia Catanga s-a stins din viața in urma unui stop cardiorespirator, dupa ce a fost internta la Spitalul Universitar din Capitala, infectata cu coronavirus. Mara Banica este cea care a facut anunțul tragic pe Internet și…

- Scriitorul Nicolae Dabija a fost internat de urgenta la Institutul de Medicina Urgenta din Capitala fiind bolnav de COVID-19. Informatia a fost confirmata de ofiterul de presa al instituției, Dorina Arseni. Istoricul literar se afla internat in secția de terapie intensiva.

- Medicul Beatrice Mahler a precizat luni,la B1 TV, ca secția de Terapie Intensiva de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala „este plina in acest moment”, iar acest lucru și tulpina britanica, „care circula deja de ceva timp in Romania”, ii lasa

- O asistenta medicala de la Institutul de Pneumoftiziologie ″Marius Nasta″⁣ din Capitala, in varsta de 55 de ani, a murit la o saptamana dupa ce a primit a doua doza de vaccin, a anuntat, aseara, Ministrul Sanatatii. "Asistenta medicala, in varsta de 55 de ani, a fost vaccinata la 21 ianuarie a.c. cu…

- Roxana Blagu (34 de ani), fosta solista a trupei Trident, a devenit mama pentru a doua oara la inceputul lunii iulie. Designerul a dat naștere unui fiu, Sasha, acum in varsta de 6 luni. Intr-un interviu oferit website-ului Click! , Roxana a dezvaluit ca intreaga lor familie a avut COVID-19. Roxana și…