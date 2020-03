Fostul premier sustien ca in momentul de fata nu se cunoaste numarul exact al numarului de persoane infectate cu noul coronavirus.

"La vamile din Romania, in special cele din vest, sunt cozi cu mii de oameni care vin din vest. Primim in tara oameni pe care nu ii testam. Nu ii trimitem in carantina pentru ca nu mai e loc.

Harta pe care ati prezentat-o sa o inmultiti cu 100 si va apropiati de cifrele reale", a precizat Victor Ponta, la Romania TV.

Potrivit europarlamentarului Rares Bogdan, 240.000 de romani au intrat in Romania doar in ultimele patru saptamani.

Liderul…