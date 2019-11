Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania și fost premier, Victor Ponta, susține ca exista trei soluții economice pentru Guvern, in contextul unui deficit de 4,3%. Ponta a spus ca trebuie restructurata administrația, regandit sistemul fiscal și apoi sa scoata la suprafața zonele negre din economie.”Ai doar trei…

- Luni, 4 noiembrie. Zi decisiva pentru guvernul Orban. La 25 de zile de la caderea guvernului in urma motiunii de cenzura din 10 octombrie premierul desemnat Ludovic Orban isi prezinta in fata parlamentului guvernul. Este un mod de a spune in fata parlamentului, pentru ca doua partide au anuntat ca vor…

- „Daca va puneati intrebarea cine este "negociatorul" cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda in timpul saptamanii sa plece inapoi la PSD și cu Ludovic Orban in Weekend sa votam cu PNL! Cel pentru care am muncit toți sa ajunga la Parlamentul European - și care ne-a mințit in fața…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, joi, ca premierul desemnat, Ludovic Orban, ar trebui sa stranga semnaturi pentru noul Guvern de la partidele de dreapta, asa cum a facut la motiunea de cenzura, dupa care, daca mai are nevoie de alte voturi, sa discute si cu el. "Liberalii…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a prezentat, miercuri seara, cateva ministere care nu vor mai exista in noul Executiv, intre care se numara Ministerul Energiei si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, anunța AGERPRES."Si energia este economie si turismul este economie. Ape, paduri,…

- Președintele liberalilor ar avea cate trei nume pentru fiecare dintre cele 16 ministere din viitorul Executiv, au adaugat sursele citate. Președintele Klaus Iohannis a avut, incepand de vineri, mai multe randuri de consultari cu partidele parlamentare in vederea formarii noului Guvern. Șeful…

- Dan Barna ii raspunde, prin mesajul de luni seara, liderului Pro Romania, Victor Ponta, conform caruia la o ora dupa motiunea de cenzura, va face o propunere oficiala catre toti fostii colegi de la PSD sa refaca o majoritate fara Dancila si Fifor. "Vad ca dl Ponta anunta ca, imediat dupa ce…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat marti ca nu va vota un guvern cu premier Ludovic Orban, precizand ca, dupa adoptarea motiunii de cenzura, optiunea sa este pentru un guvern de centru-stanga,...