Stiri pe aceeasi tema

- Fosta consiliera a lui Victor Ponta din perioada in care acesta a fost premier, Anca Alexandrescu, a declarat miercuri, la Realitatea TV, ca Victor Ponta i-a dat un document secret de serviciu cu informații despre procurorul Jean Uncheșelu și i-a cerut sa-l dea presei in perioada in care Ponta era…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, luni, ca PSD "plateste bani grei" sa se lupte cu partidul sau, sustinand ca social-democratii au reusit sa se mobilizeze doar la motiunea de cenzura prin care l-au dat jos pe fostul premier Sorin Grindeanu, iar, cand e vorba de motiunea contra PNL, "se 'imbolnavesc'…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca daca ar fi fost astazi prim-ministru, nu ar fi organizat alegerile locale in 27 septembrie, el opinand ca se va plati "un pret foarte scump" din aceasta cauza. "Eu, daca as mai fi fost azi prim-ministru,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni seara, la B1TV, despre revenirea lui Sorin Grindeanu in PSD pe funcția de prim-vicepreședinte al partidului, ca arata caracterul de om „foarte iertator” comparandu-l cu „victima care sta cu violatorii la masa”. Intrebat ce spune despre caracterul lui…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a declarat, miercuri seara, la TVR, ca nu a existat nicio negociere cu PSD, si i-a acuzat pe cei care "se afla in jurul liderului social-democrat Marcel Ciolacu" ca vor sa piarda alegerile. "Sunt oameni in PSD care nu au vrut niciodata sa faca alianta cu Pro Romania…

- Victor Ponta reactioneaza la anuntul facut de guvernul britanic, referitor la mentinerea masurilor de izolare obligatorie pentru cetatenii care vin din Romania, spre deosebire de cetatenii din alte tari. Liderul Pro Romania afirma ca aceasta situatie arata ca, de fapt, Guvernul Orban nu a gestionat…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat, printr-un comunicat transmis vineri, ca l-a inculpat pe fostul lider PSD Liviu Dragnea, in dosarul Tel Drum, pentru constituire de grup infracțional organizat. Dragnea este acuzat și pentru doua infracțiuni de abuz in serviciu și instigare la folosirea cu rea-credința…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor precizeaza, dupa ce Realitatea Plus a anuntat un interviu din inchisoare cu Liviu Dragnea, ca din 16 martie, de cand a fost instituita starea de urgenta in contextul pandemiei de COVID-19, nu a aprobat solicitari de intervievare a unor persoane private de libertate,…