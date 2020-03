In cadrul emisiunii "Punctul culminant" de la Romania TV, Victor Ponta a afirmat ca in decretul emis de presedintele Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgenta nu sunt prevazute suficiente masuri economice.

"In decret, masurile economice sunt pusine. Nu criticam pentru ca nu am fost an situatia asta. Stiu un lucru: o sa scapam de coronavirus, dar de criza economica nu. Ne va afecta si va semana cu aia din 2009", a afirmat Victor Ponta la Romania Tv.

Fostul premier precizeaza ca economia Romaniei va fi afectata din cauza crizei generate de epidemia de coronavirus.