- Nicușor Dan, susținut de PNL și USR pentru Primaria Capitalei, considera sa șansele sale pentru obținerea mandatului de primar general cresc dupa anunțarea alianței dintre partidele lui Victor Ponta și Robert Negoița.Citește și: Mihai Tudose, DEZLANȚUIT: Nu uitați sa purtați masca... incepe…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania si primarul Sectorului 3, Robert Negoita anunta, oficial, duminica, alianta dintre cele doua partide, pentru alegerile locale din septembrie. Alianta se va numi "Pro Bucuresti 2020", Ponta declarand, deja, ca va merge cu un candidat pentru Primaria Capitalei, care va…

- Victor Ponta și consilierul sau, generalul Silviu Predoiu, fostul șef al SIE, au insistat mult ca Alexandru Rafila sa accepte sa candideze din partea Pro Romania la Primaria Capitalei. Președintele Societații Romane de Microbiologie nu le-a raspuns imediat și a cerut un timp de reflecție.

- Pro România și-a unit forțele cu primarul sectorului 3, Robert Negoița, care a plecat recent din PSD, facându-și partid, și va anunța candidații pentru București saptamâna viitoare, afirma Victor Ponta. El susține însa amânarea alegerilor locale, din cauza COVID-19. "Participam…

- Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a anunțat marți seara, într-o emisiune televizata, ca intenționeaza sa candideze la Primaria Capitalei, iar daca în aceeași cursa se va înscrie și fostul sau coleg din PSD Victor Ponta, atunci 100% va candida.„Merg catre…

- Nicusor Dan a dezvaluit ca s-a intalnit, in urma cu un an, intamplator prin Parlament cu Victor Ponta, iar fostul premier i-a spus ca mama sa l-ar vota la Primaria Capitalei, deoarece considera ca a fost singurul care i-a ajutat pe oamenii din zona in care locuieste, atunci cand niste investitori au…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca luni va depune o plângere penala la Parchet împotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, dar si a sefului companiei de salubrizare din acest sector si a sefului Politiei locale, dupa ce a fost bruiat de mașinile de…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a apreciat marți la Digi24 ca prin deciziile din timpul epidemiei, președintele Klaus Iohannis și Guvernul PNL iau masuri prin care se adreseaza electoratului tradițional de stanga.„Iohannis si PNL se adreseaza bugetarilor care lucreaza de acasa, pensionarilor…