Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 20 mai a.c., politistii din cadrul Dectiei 3 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au desfasurat o operatiune ampla pentru mentinerea ordinii si linistii publice in zona. In timpul acestei actiuni, au fost verificate 11 vehicule si legitimate 11 persoane. Politistii din cadrul Politiei Orasului Navodari…

- Tot mai cuminți: Doar 14 sancțiuni contravenționale și 2 permise de conducere reținute la Saveni dupa o acțiune a poliției Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Saveni, impreuna cu cei ai Secției de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești au acționat cu sprijinul jandarmilor la data de 9 mai 2024, in intervalul…

- Asta-noapte, in jurul orei 01:45, polițiștii orașului Tauții Magherauș care efectuau activitați de supraveghere și control a traficului rutier pe D.N. 1C, au oprit pentru verificari doua ansamble de vehicule, care se deplasau unul dupa altul. La volanul unei autoutilitare care tracta o semiremorca a…

- Polițiștii dambovițeni au desfașurat in ajunul Floriilor o ampla acțiune in trafic pe șoselele din Dambovița, care s-a lasat cu sute de amenzi și zeci de permise reținute. Pe parcursul zilei de sambata, 27 aprilie, in intervalul orar 16.00 – 00.00, polițiștii din cadrul inspectoratului de Poliție Județean…

- La data de 24 aprilie 2024, Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat, pe raza municipiului Alba Iulia și a localitaților rurale arondate, o acțiune care a avut ca scop creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor care sunt generate de neacordarea de prioritate.Au fost aplicate 59 de sancțiuni…

- ACȚIUNE DE PREVENIRE A POLIȚIȘTILOR IN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA La data de 16 aprilie a.c., politistii din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au desfașurat activitați specifice de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și de creștere a gradului de disciplina rutiera. Au fost desfașurate…

- Controale in piețele din Timișoara ale polițiștilor locali - peste 380 de sancțiuni și 18 confiscari. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Poliția Piețelor acționeaza zilnic pentru creșterea gradului de siguranța in incinta și in perimetrul piețelor agro-alimentare atat pentru consumatori...

- Acțiune comuna a polițiștilor și jandarmilor din Alba: Sute de persoane și mașini verificate și amenzi de peste 34.000 de lei Acțiune comuna a polițiștilor și jandarmilor din Alba: Sute de persoane și mașini verificate și amenzi de peste 34.000 de lei Polițiștii și jandarmii din Alba au verificat luni…