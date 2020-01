Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat luni, într-o conferinta de presa la Satu Mare, ca daca PSD va schimba la urmatorul congres "garnitura" care a stat lânga Liviu Dragnea si Viorica Dancila si renunta la "teme peremisto-populiste", atunci formatiunea…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca in unele zone din tara formatiunea sa ar putea sustine "candidati comuni" la primarii sau consilii judetene, dand exemplul municipiului Satu Mare unde la votul dintr-un tur ar fi favorit candidatul UDMR.…

- Anul 2020 se anunta a fi un an greu, complicat si din punct de vedere economic si politic. Responsabilitatea unor eventuale esecuri cade in spinarea PNL, dar nu partidul de la guvernare intampina cele mai dificile probleme. Dintre partide, PSD si ALDE se afla in cele mai dificile situatii. Presiunile…

- Anca Alexandrescu, fosta consiliera a lui Liviu Dragnea, a fost vazuta luni, la Palatul Parlamentului unde, potrivit unor surse din PSD, incearca sa iși faca loc langa noua conducere a partidului,...

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a comentat la Digi24 tensiunile din PSD, in condițiile in care candidata partidului Viorica Dancila, a obținut cel mai mic scor inregistrat de social-democrați la...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, la TVR, ca nici Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, sau Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, nu ar fi castigat in fata lui Klaus Iohannis, in turul doi, dar ca nu ar fi obtinut un scor atat de mic precum Viorica Dancila.

- Liderii PSD nemulțumiți de rezultatele obținute de Viorica Dancila se reunesc intr-o ședința informala la Parlament luni seara, susțin sursele HotNews.ro. Președintele Camerei Deputaților este cel care i-a chemat de liderii din teritoriu pentru a decide modul in care o vor debarca de la șefia PSD pe…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat, marti, ca isi asuma fiecare lider al PSD, mentionand ca Liviu Dragnea a avut si lucruri rele, dar si lucruri bune, intre acestea din urma mentionand programul de guvernare si castigarea alegerilor din