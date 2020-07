Stiri pe aceeasi tema

- Pro România și-a unit forțele cu primarul sectorului 3, Robert Negoița, care a plecat recent din PSD, facându-și partid, și va anunța candidații pentru București saptamâna viitoare, afirma Victor Ponta. El susține însa amânarea alegerilor locale, din cauza COVID-19. "Participam…

- "Pro Romania va avea candidati la Primaria Capitalei, la primariile de sector si ii anuntam saptamana viitoare, probabil cu Robert Negoita. Ne-am unit fortele cu Robert', a spus Victor Ponta, la TVR 1, conform Agerpres. Intrebat daca va candida la Primaria Capitalei, Victor Ponta a amintit…

- Marian Vanghelie, fostul primar PSD al Sectorului 5, anunta, intr-o postare pe blog, ca va candida la Primaria Capitalei in cazul in care Victor Ponta intra in cursa pentru Bucuresti. ”Merg catre alegeri cu toata viteza! 90% voi candida la Capitala. Daca se inscrie Ponta voi candida 100%! Daca nu, voi…

- Primarul Sectorului 3 din Capitala, Robert Negoița, și-a lansat joi, intr-o conferința de presa, un partid politic propriu, dupa plecarea din PSD.Partidul se numește „București 2020” și sloganul este „Politica altfel”. „1% politica, 99% munca”, este un dicton al noii formațiuni. Negoița nu…

- Gabriela Firea anunța ca iși retrage candidatura la Primaria Capitalei daca un alt candidat de centru-stanga sta mai bine in sondaje, Robert Negoița nu mai candideaza la alegeri din partea PSD, iar Victor Ponta, liderul PRO Romania, vrea candidat propriu și se dezice de candidatul social-democraților.…

- Victor Ponta a lamurit relația pe care o are cu Gabriela Firea. Fostul lider PSD susține ca a discutat cu primarul Bucureștiului și i-a dat asigurari ca nu a negociat cu PSD sa primeasca 40 de locuri eligibile la viitoarele alegeri parlamentare. Ponta a mai spus ca pericolul pentru Firea vine din interiorul…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat marți seara la Antena 3 ca nu mai candideaza la Primaria Capitalei daca pe flancul de centru-stanga este un candidat mai bun decat ea. Dimineața Firea declara la Adriana Nedelea LA FIX ca nu va renunța la candidatura sa și ca partidul o susține."In aceasta…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca social-democratii vor avea, în perspectiva alegerilor locale, o alianta de stânga, "cu accente liberale", pentru Primaria Capitalei și pentru toate primariile de sector."Am avut discutii si ieri cu Victor…