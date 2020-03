Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca masinile sale vor difuza prin megafoane primele trei strofe ale imnului Romaniei, Victor Ponta a publicat chiar documentul semnat de ministrul Marcel Vela. Autenticitatea actului a fost confirmata de Grupul de Comunicare Strategica.”Incepand de astazi,…

- "Am facut alaturi de domnul Ciolacu o interpelare la ministerul de Interne sa ne spuna cati oameni intra in tara in fiecare zi. Peste 3.000 de oameni intra in tara. E clar ca oamenii aia nu merg in carantina. Oamenii astia trebuie sa ii testam cand intra in tara. Altfel, in fiecare zi importam coronavirus. Celelalte…

- Imnul Romaniei a rasunat de pe toate mașinile de Poliție din țara, sambata, la ora 17.00, in semn de mulțumire pentru cei care respecta carantina. Fostul premier Victor Ponta critica ordinul ministrului de Interne, Marcel Vela.BILANȚ NEGRU - Marea Britanie a depasit pragul de 1.000 de decese…

- In plina pandemie pricinuita de raspandirea noului coronavirus, cand unii primari din județul Buzau incearca sa țina sub control puzderia de repatriați din Italia, Franța Germania, Spania și Marea Britanie care pot parasi izolarea de la domiciliu chiar sub nasul autoritaților, pentru alți aleși locali…

- In Maramures,10 persoane au fost testate pozitiv pentru COVID-19. Cazurile sunt din Borsa, iar primarul orasului a decis, inca de acum cateva zile, luara unor masuri importante. Astfel, s-a stabilit suspendarea activitatii tuturor barurilor si restaurantelor incepand cu ora 18:00 seara, tocmai datorita…

- Au fost inregistrate pana acum cinci cazuri de persoane care nu au respectat conditiile izolarii. Incepand de duminica, autoritatile din Romania au decis interzicerea activitatilor care presupun participarea unui numar mai mare de 1.000 de persoane. Totodata, au fost adoptate criteriile care pot determina…

- Un numar de 39 de persoane sunt izolate la domiciliu, in judetul Buzau, printre acestea aflandu-se si copii, dar si batrani de 80 de ani. Familia unui barbat a sunat la 112 cerand o ambulanta echipata corespunzator, pe motiv ca acesta se simte rau, la o zi dupa ce a revenit din Italia, insa in realitate…

- Reprezentanții DSP Timiș au mers, duminica, la Aeroportul din Timișoara, dupa ce au aparut informații ca in avionul care ateriza din Bergamo s-ar afla persoane venite din Lombardia. Purtatorul de cuvant al DSP Timiș, Cornelia Bubatu, a declarat, pentru Mediafax, ca instituția pe care o reprezinta a…