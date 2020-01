Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a scris vineri un mesaj pe Facebook in care confirma ca i-a propus in 2012 lui Moise Guran sa faca parte din echipa sa guvernamentala, insa a fost refuzat. Desi sustine ca nu e nimic de condamnat in decizia lui Guran de a parasi „tribuna" si a intra „in teren", Ponta critica…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca in 2012 a vrut sa-l aduca la Guvern pe jurnalistul Moise Guran, insa acesta a refuzat. Ponta susține ca, deși sunt acum in partide diferite, poate fi un aliat al lui Guran pe domeniul economic pentru ca au opinii similare.”Confirm…

- „Ma bucura intrarea in politica a lui Moise Guran, a facut presa de calitate. Salut intrarea lui in politica. (...). Imi permit sa ii dau un sfat cu prietenie si simpatie: sa stie ca in politica sunt mai multi crocodili decat in presa. Daca a crezut ca a vazut totul in presa si ca atacurile din presa…

- "Daca mi se propune, voi candida și la alegerile prezidențiale. Știu ca tocmai le-am ratat, dar asta e, odata la cinci ani", a declarat Moise Guran, miercuri seara, in urma ședinței USR, intrebat daca va candida la alegerile parlamentare. Chestionat daca va candida, din partea USR-PLUS, la…

- Moise Guran este aproape de o trecere in zona politica. Dan Barna, liderul USR, confirma ca exista discuții cu jurnalistul Europa FM pentru șefia campaniilor electorale din acest an, scrie HotNews.ro. Barna a confirmat ca exista discuții cu Moise Guran, dar și cu alte persoane din spațiul…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni ca formatiunea sa nu se opune organizarii de alegeri anticipate, insa nu sustine acest demers si nu ii va ajuta pe liberali, potrivit Agerpres."Daca vor sa faca alegeri anticipate, in niciun caz nu se va opune Pro Romania, dar nici nu o sa-i ajutam…

- Victor Ponta a sarbatorit alaturi de apropiați, inclusiv alaturi de cainele familiei. A trecut și in bucatarie, la amestecat mamaliga. Rareș Bogdan petrece alaturi de soție și cei doi copii ai lor. A luat o pauza de la dezbaterile de la Bruxelles pentru a se relaxa acasa, la Cluj. …

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, referindu-se la dosarul "Colectiv", ca a inteles tragedia familiilor celor care au avut de suferit, dar considera "cea mai mare ticalosie" pe care a intalnit-o in viata construirea unei cariere politice pe tragedia unor oameni. "Nu…