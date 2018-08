Victor Ponta a fost, alaturi de soția sa, Daciana, și fiica lor, Irina, la Alba Iulia! Fostul premier i-a vorbit fiicei sale despre Marea Unire, faptuita acum 100 de ani. In anul centenarului, Ponta n-a ratat ocazia sa ironizeze din nou clasa politica despre ceea ce ar fi trebuit sa fie Romania și ceea ce e.

”Irina a fost prima data in viata ei la Alba Iulia / am fost foarte fericit sa ii vorbesc despre Marea Unire, Regele Ferdinand si Regina Maria/ i-am explicat despre Anul Centenar si despre despre cat de important este sa fim uniti toti cei care traim in tara noastra.

Ps - norocul…