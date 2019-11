Stiri pe aceeasi tema

- Craiova s-ar putea desparți in aceasta iarna de 7 jucatori, nemulțumiți sau ieșiți din vederile lui Piți. Cele mai proeminente nume: Pigliacelli, Mateiu și Kelici. Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat La Craiova se anunța mișcari importante de personal in mercato…

- Victor Pițurca, antrenorul de la CS Universitatea Craiova, felicita FRF pentru numirea lui Mirel Radoi in postul de selecționer al Romaniei și spune ca tehnicianul de 38 de ani ii calca pe urme. „Urmeaza acelasi traseu ca mine. Eu am stat mai mult la echipa de tineret, dar jucatorii care erau atunci…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Mirel Radoi are stofa de selectioner al echipei nationale. ''Radoi are stofa de selectioner. Stim cu totii ca nu are experienta pe care ar trebui sa o aiba un antrenor pentru…

- Victor Pițurca, managerul lui CS Universitatea Craiova, a explicat de ce a abordat atat de ofensiv partida cu Hermannstadt din etapa a 17-a a Ligii 1, confruntare caștigata de olteni cu 3-0. „Mi-a placut cum a aratat echipa, dar sigur ca vreau mai mult. Mi-aș dori ca meciurile sa se termine la o diferența…

- Andrei Ivan a reușit un meci foarte bun la Severin, impotriva lui Dinamo și a spart gheața cu cele doua reușite din prima repriza a meciului. Acesta a avut ocazia sa plece cu mingea acasa, dar mai are de așteptat pentru a indeplini și aceasta dorința. „Ma bucur pentru primele goluri de la revenirea…

- Bogdan Vintila, antrenorul FCSB-ului, a analizat victoria reușita de jucatorii sai pe terenul Craiovei, scor 1-0. ”Baieții meritau aceasta victorie. Pur și simplu am blocat Craiova pe tot parcursul jocului, nu i-am dat situații de a marca, n-au avut niciun șut pe poarta. Ma bucur ca am reușit sa luam…

Formatia FCSB a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a noua a Ligii I, primul pentru Victor Piturca pe banca tehnica a oltenilor.

- CS Universitatea Craiova și FCSB se intalnesc duminica, de la 21:00, in derby-ul etapei cu numarul 9 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI clasamentul din Liga 1!Vezi AICI programul etapei #9 live de la 21:00 » CS Universitatea…