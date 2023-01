Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca (66 de ani) este reținut in aceste momente la sediul DNA, unde este audiat, potrivit Gandul. Victor Pițurca este audiat in cazul dezvaluit de Libertatea in februarie 2022. Atunci, 98% dintre banii aferenți unui contract incheiat de MApN cu firma Helios Dentserv, care a presupus distribuirea…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA organizeaza licitatie deschisa pentru inlocuirea elementelor componente ale suprastructurii caii ferate pe raza Sucursalei Regionalei CF Iasi, astfel incat trenurile sa poata atinge viteza de 120 km/h, suma maxima estimata a lucrarilor ajungand la 531,046…

- O avarie majora la reteaua electrica din Pakistan a facut ca aproape 220 de milioane de oameni sa ramana fara curent, relateaza cnn.com.Ministerul pakistanez al Energiei a anuntat ca reteaua nationala a picat la ora locala 07.34.“Lucrarile de intretinere a sistemului se desfasoara cu…

- Un ton rosu de 212 kg a fost vandut pentru 36 de milioane de yeni (257.000 de euro) la o licitatie traditionala de Anul Nou, joi, la Tokyo, un pret aproape de doua ori mai mare decat in ​​2022, scrie AFP.Suma mult mai mare de la an la an reflecta o imbunatatire a tendintei pietei, dupa trei…

- Guvernul Ciuca iși rezolva problemele la intrarea in anul de criza 2023 „pe spinarea IMM-urilor”, acuza deputatul REPER Catalin Tenița. Acesta explica efectele ordonanței de guvern 16/2022 și cum poate sa saraceasca milioane de romani.Deputatul explica ca printre cei mai afectați se numara…

- Una din metodele de sprijin pentru refugiații ucraineni care ajung in Romania este „Programul 50/20” prin care statul acorda o suma de 50 de lei pentru cazare și 20 de lei pentru mancare pentru fiecare refugiat ucrainean gazduit in Romania. Pentru mulți proprietari de locuințe programul a devenit…

- Un barbat din China a caștigat 30,6 milioane de dolari la loto și cand a ridicat premiul s-a deghizat in personaj de desene animate, un pui, ca sa nu-l recunoasca soția și copilul.Barbatul spune ca a ridicat premiul deghizat pentru ca soția și copilul sau sa devina ”aroganți” și ”leneși”.„Nu…