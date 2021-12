Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu crede ca partidul care nu va respecta rotativa guvernamentala va avea de pierdut la alegerile din 2024. ”Eu cred si sper ca aceasta rotativa este posibila. PSD va avea un premier care sa duca mai departe programul comun la care ne-am angajat”, sustine Victor…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, anunța ca va renunța la mandatul de europarlamentar și va intra in Guvernul Romaniei. Acest lucru se va intampla in a doua rotație, in mai 2023, cand premier va fi președintele PSD, Marcel Ciolacu. „In 2023, in 25 mai, se va face o rotație la nivel de premieri…

- Dublu eveniment in Germania. Partidele ce vor forma noul guvern, SPD, Verzii si Liberalii au prezentat acordul de coalitie. In acelasi timp, Angela Merkel a condus ultima sedinta de guvern in calitate de cancelar. Olaf Scholz, liderul SPD, va prelua conducerea Cabinetului de la Berlin.

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunțat, marți dimineața, intr-o scurta conferința de presa ca azi in jurul pranzului vor avea din nou discuții cu PNL și UDMR despre o posibila guvernare. Șeful social-democraților a negat ca i s-ar fi propus sa premia funcția de premier. „La ora 13 avem o intalnire la…

- Dacian Cioloș a oferit primele declarații dupa ce și-a prezentat programul de guvernare. Acesta a declarat ca masurile expuse trebuie sa fie luate cat se poate de repede, ținand cont ca Romania trece printr-o criza sanitara. Ce masuri vizeaza noul program de guvernare Noul premier al Romaniei a depus…

- „PNL nu are majoritate și atunci nu am avansat o propunere de premier”, a spus președintele PNL.Florin Cițu a spus ca in acest moment majoritatea care a votat demiterea sa este formata din PSD, USR și AUR și ei ar trebui sa vina cu o soluție dupa moțiunea de cenzura care a trecut.„Vreau sa ii asigur…

- „USR merge cu madat de a forma un guvern cu puteri depline care sa gestioneze pandemia, exploziile de prețuri și reformele din PNRR.USR merge cu o lista de reforme. USR susține ca cea mai buna soluție e un guvern PNL-USR-UDMR, cu un program de guvernare clar și care sa fie respectat.USR a decis sa prezinte…

- USR PLUS nu vrea sa mai auda de Florin Cițu și iși menține solicitarea ca acesta sa nu mai fie premier, spune eurodeputatul Dragoș Pislaru: „Este ca in acea poveste cu Niculaița Minciuna. Dupa ce vezi ca de fapt ești mințit, incepi sa nu mai crezi cand ți se spune adevarul”. „Sunt aceleași condiții…