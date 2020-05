Stiri pe aceeasi tema

- Victor Micula, fiul magnatului bihorean Viorel Micula, a fost amendat pentru incalcarea Ordonantelor Militare. Nu este pentru prima data cand acesta are probleme cu legea. Micula Jr a mai fost in atentia politistilor, care au descins la locuinta sa, dupa ce s-a filmat mergand in masina cu o arma automata.

- Micula nu contesta amenda, insa e nemultumit ca politistul l-a ironizat pentru ca a pronuntat gresit un cuvant si i-a spart telefonul cu care il filma. Victor Micula spune ca incidentul s-a produs la scurt timp dupa ce a primit un apel de la Cristian Tuduce, presedintele Asociatiei vanatorilor…

- Sandor si-a facut mea culpa intr-o postare pe Facebook si a mentionat nu doar ca isi va plati cat mai curand amenda, dar va si dona o suma similara cu amenda unei asociatii caritabile. „Joi dupa-amiaza, pentru o scurta perioada, am oprit la pescuit, la un lac situat langa Oradea. Recunosc…

- Un barbat de 49 de ani, din Dolhești, a fost amendat cu 20.000 de lei pentru incalcarea prevederilor Ordonanței Militare nr.3 privind restricțiile de circulație. S-a intimplat ieri, dupa ce a fost lovit de mașina condusa de un consatean de 48 de ani, in timp ce traversa neregulamentar un drum din Dolheștii…

- In prima seara de la intrarea in vigoare prevederile Ordonanței Militare privind restricțiile de circulație, in intervalul orar 22.00-06.00 la nivel județean au acționat peste 140 de polițiști dar si colegi jandarmi și polițiști locali. Polițiștii din cadrul IPJ Suceava au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale…