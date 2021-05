Stiri pe aceeasi tema

- Pe Gina Pistol nimic nu o oprește! Frumoasa vedeta a aratat ca știe sa-și indeplineasca cu brio noul rol, cel de mamica, dupa ce a nascut-o pe micuța Josephine, dar ca se descurca și la treburile mai... „barbatești”. Iubita lui Smiley a gasit o rezolvare de una singura in privința unei probleme de la…

- Jador a fost eliminat in urma cu cateva saptamani de la „Survivor Romania” din cauza unor probleme medicale. In Romania l-au așteptat prietenii, membri familiei, toți cei dragi, inclusiv iubita Georgiana. Iata ce se intampla intre cei doi acum. Artistul a anunțat in emisiunea „Teo Show” de la Kanal…

- Am aflat cine e iubita lui Bogdan Mocanu. Dupa ce mai multe luni artistul a ținut-o pe partenera sa ascunsa și a incercat sa nu o arate fanilor pe cea de care s-a indragosit, acum Spynews.ro v-o prezinta pe Roxana, tanara cu care in aceste momente se afla in Dubai!

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro! Dupa ce au aparut mai multe speculații in presa din Romania conform carora Marius Elisei ar avea o noua iubita, ba mai mult, ca femeia ar fi insarcinata, fostul soț al Oanei Roman a hotarat sa faca „lumina” in ceea ce privește acest…

- Zi mare ieri pentru Ionuț Gojman. Fosta ispita de la Insula Iubirii și-a sarbatorit iubita, care a implinit o frumoasa varsta. In plus, aceasta a fost ocazia perfecta de a se afișa impreuna, intr-o ipostaza tandra. Iata ce declarații exclusive a facut Ionuț Gojman pentru Spynews.

- Cand vine vorba de familie, Florin Gardoș e soț și tata cu acte-n regula. Jucatorul e cel mai responsabil și are grija ca cel mic sa fie mereu prioritar. Cum a fost surprins in plina zi de paparazzii Spynews.ro.

- Aparent, Cupidon și-a ales bine „țintele”, atunci cand și-a indreptat „sagețile” catre Daniel Pancu și Andra Teodorescu. Fostul fotbalist de la Rapid este in stare de orice pentru iubita lui, chiar sa o și insoțeasca la cumparaturi, deși știm cu toții ca barbații nu se dau in vant dupa acest lucru.…

- Andreea Balan traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Tiberiu Argint, dupa divorțul de George Burcea. Deși au fost vazuți de multe ori impreuna in ultimele luni, interpreta nu a dat detalii despre povestea lor. Acum, aceasta a vorbit din nou despre casatorie și a recunoscut pentru prima oara,…