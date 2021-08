Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta finalizata in cazul focșaneanului care, aflat la volan luna trecuta sub influența alcoolului, a avariat o mașina și mai apoi a mușcat de mana unul dintre polițiștii care incercau sa il incatușeze. Barbatul a fost arestat la scurt timp, masura care se menține și in prezent, iar inițial in cauza…