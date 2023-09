Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 113 de vieți pierdute și 150 de raniți intr-un tragic incendiu la o nunta in Ninive. Locația in care se aflau invitații a luat foc și se presupune ca de la artificii. Oamneii insa, pe rețelele de socializare, arunca ipoteza ca focul nu ar fi putut porni de la artificii | VIDEO.

- Un incendiu devastator izbucnit in Irak a curmat viața a peste 100 de oameni, in timp ce alți 150 au suferit rani grave. Tragedia a avut loc in nordul țarii, in provincial Ninive, acolo unde sute de oameni se adunasera sa petreaca la o nunta. Intr-un moment de maxim interes pentru toata lumea, focul…

- Mare de lacrimi și șoc in familiile celor patru muncitori morți in urma incendiului de la magistrala de gaze naturale de la Calimanești. Printre victimele decedate se afla și un tanar din Carligele. Acesta avea 29 de ani și lucra pe șantierul Autostrazii Moldova pentru a-și intreține familia. Facuse…

- Ultimul raport de presa al Ministerului Sanatații arata ca au fost externați 20 pacienți raniți in exploziile stației GPL din Crevedia, insa numarul deceselor a ajuns la trei, dupa ce un civil, cu arsuri peste 90% din suprafața corpului, internat la Spitalul Floreasca, a murit joi.

- Exploziile devastatoare de la Crevedia - Ultimul bilanț privind victimele. Incep cercetarile criminaliștilor (surse)Autoritațile au ultimele date cu privire la numarul victimelor rezultate in urma exploziilor devastatoare din Crevedia, Dambovița. STIRIPOESURSE.RO va prezinta cifrele dezastrului,…

- Un accident violent a avut loc, luni, pe DN 1A, pe raza localitații Crevedia. In urma ciocnirii dintre un TIR și un autoturism, doua persoane au fost ranite. Victimele au necesitat ingrijiri medicale la fața locului. Totodata, in urma impactului, TIR-ul s-a rasturnat pe pe partea carosabila. La scurt…

- Cinci persoane aflate in azilul groazei de la Mureș fusesera trimise acolo de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 6, pe motiv ca "aveau probleme de natura psihiatrica", un "comportament violent" și nu mai puteau fi ingrijite la București. DGASPC susține ca asistenții…

- Parintele Calistrat este celebru pentru expunerea invațaturilor sale la TV. Intr-o noua apariție televizata, preotul a vorbit de aceasta data despre viitorii miri care cheltuiesc sume considerabile de bani cu pregatirile pentru nunta, in detrimentul recunoștinței și respectului fața de darul divin și…