La Spitalul Clinic de Urgența „Sf. Ioan” București sunt 11 pacienți in stare stabila. La Spitalul Universitar de Urgența din București sunt 5 pacienți, dintre care 4 in stare stabila și unul intubat la ATI. La Spitalul Universitar de Urgența „Elias” sunt 6 pacienți in stare stabila. La Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” se afla 6 pacienți, unul fiind in stare grava la ATI și 5 in stare stabila. In Spitalul Clinic de Urgența „Sf. Pantelimon” 3 pacienți sunt in stare stabila, la ATI, iar la Spitalul Militar Central sunt 4 pacienți: 2 urmeaza sa fie externați, unul este in stare…