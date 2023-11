Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul SMURD a intervenit in aceasta dupa amiaza la un accident rutier produs intre un autoturism și o autoutilitara, pe drumul ce leaga Vinga de... The post Elicopterul SMURD a intervenit la un accident rutier soldat cu doua victime, intre Vinga și Manaștur appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un barbat a murit si altul a fost grav ranit in ciocnirea intre un autoturism si un TIR. Accidentul a avut loc miercuri, intre o masina si un TIR, intre localitatile aradene Lipova si Ususau. ”Accident rutier produs intre un autoturism si un autotren, pe DJ 682 inainte de localitatea Lipova dinspre…

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața pe o șosea din județul Arad. O mașina și un TIR s-au ciocnit pe DJ 682, intre Ususau și Lipova, iar doua persoane aflate in mașina au ramas incarcerate. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Secției Barzava cu o autospeciala pentru descarcerare…

- FOTO| ACCIDENT rutier GRAV pe autostrada A3: Un barbat incarcerat dupa o coliziune intre un autotren și o autoutilitara. A fost solicitat elicopterul SMURD FOTO| ACCIDENT rutier GRAV pe autostrada A3: Un barbat incarcerat dupa o coliziune intre un autotren și o autoutilitara. A fost solicitat elicopterul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momentele la un accident rutier grav petrecut in apropiere de localitatea Feleacu.„La fața locului intervin 3 autospeciale cu modul de descarcerare, șase echipaje SAJ, doua echipaje SMURD și un elicopter SMURD. Echipajele operative…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Gilau. „Din primele informații, in accident a fost implicat un motociclist, care este inconștient. Acesta primește ingrijiri medicale. La fața locului sunt prezente echipajele…