- Horia Constantinescu a declarat pentru News.ro ca miercuri a mers impreuna cu 20 de colegi din cadrul Comandamentului Litoral pentru un control in statiunea Neptun „Am plecat in zona Steaguri din Neptun, fiecare dintre colegi intrand in cate o locatie pentru a avea efectul scontat, pentru a constata…

- Șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, Horia Constantinescu, a fost batut, miercuri, in timpul unui control la un restaurant din stațiunea Neptun, el reclamand la poliție ca are și un dinte rupt, potrivit Mediafax. Potrivit Poliției Constanța, șeful Comisariatului…

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, Horia Constantinescu, a declarat ca echipele de control ale institutiei au verificat restaurantul Perla Dobrogei din Medgidia. Comisarii institutiei au gasit produse expirate, marfuri depozitate in conditii neconforme,…

- Patru magazine Mega Image au fost amendate de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta cu 90.000 de lei, dupa ce comisarii au descoperit ca unitatile vindeau ca somon un produs care continea 85 la suta hering. De asemenea, echipele de control au oprit temporar…

- Inspector OPC: A nu spala si a te gandi ca dai copiilor, oamenilor care vin pe litoral mancare pregatita in asa ceva ... Nu stiu... Daca nu de bun simt vorbim, nu stiu despre ce vorbim. Inconstienta! Asta-i bocna, dar nici macar nu stim din... ceva cu 2015! Opt unitati de alimentatie publica din Eforie…

- Opt unitati de alimentatie publica din Eforie au fost inchise temporar de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor care au dat amenzi in valoare de 70.000 de lei. De asemenea, peste 100 de kilograme de produse preparate au fost retrase de la comercializare si distruse,…

- Sase magazine Penny din judetul Constanta au fost verificate de inspectorii de la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor, echipele de control descoperind mai multe deficiente, printre care legume si fructe stricate, depozitarea neconforma a marfurilor si produse neetichetate. Comisarii…

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, Horia Constantinescu, a declarat ca echipele de control au facut o verificare la fabrica de paine Balbo din Constanta. Comisarii CJPC au descoperit, astfel, ca painea nu era ambalata de catre angajati cu manusi,…