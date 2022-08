Stiri pe aceeasi tema

- PNL Timis, la fel ca la nivel national, are mare nevoie de o curatire de mediocrii din jurul liderilor de conjuctura, considera prorectorul UVT Madalin Bunoiu, membru PNL. El critica incapacitatea PNL Timis de a nu putea oferi inca un un candidat “decent” pentru Primaria Timisoara, insa avanseaza un…

- Primarul Dominic Fritz a preluat de la viceprimarul Cosmin Tabara și problema administrarii cimitirelor din oraș, iar acum se declara nemulțumit de cum arata acestea. In concluzie, el anunța lansarea unei licitații pentru concesionarea serviciilor de administrare pentru cinci asemenea cimitire. Consilierii…

- Complexul sportiv Bega va fi expertizat de catre o firma de specialitate, in vederea reabilitarii. Cum se va face aceasta se va stabili in urma expertizei tehnice care va fi realizata in urma unei licitații, a anunțat viceprimarul Cosmin Tabara. In timp ce primarul Dominic Fritz nu mai contenește cu…

- Timișoara e in pericol sa piarda din nou Padurea Verde, pentru simplul fapt ca aproape doi ani de la primirea acesteia municipalitatea timișoreana nu a reușit sa realizeze un studiu de fundamentare pentru transformarea locației intr-o padure parc, spune viceprimarul Cosmin Tabara. Acesta a discutat…

- Mai sunt trei saptamani pana cand se vor deschide plicurile cu ofertele constructorilor, depuse pentru realizarea Stadionului Lego, pe care Primaria Timișoara vrea sa il construiasca in Calea Buziașului. Cate plicuri vor fi… viceprimarul Cosmin Tabara e plin de optimism și crede ca vor exista nenumarate…

- Primaria Timișoara vine cu precizari pe tema tramvaielor care se tot blocheaza pe șine la Timișoara. De vina nu e nici infrastructura, nici vehiculele, care sunt unele super performante, ci insuficienta experiența a vatmanilor STPT in a le manevra. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prestația de pana acum a echipei Dominic Fritz – Ruben Lațcau indreptațește marea parte de buna credința a opiniei publice din Timișoara sa se gandeasca deja la urmatorul personaj care sa fie investit cu increderea cetațenilor pentru un mandat de 4 ani, imediat dupa ce actuala administrație iși consuma…

- In fine, primarul Dominic Fritz a taiat nodul gordian, dand un avertisment „vicelui” Cosmin Tabara. si prin ricoseu PNL-ului, ca lucrurile nu mai pot sta asa. Adica si in car si in caruta, si la putere si in opozitie, asa cum au facut-o PNL-istii pana acum. Cu viceprimar in Executivul Primariei si in…