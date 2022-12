Stiri pe aceeasi tema

- Bugetarii vor putea fi „parați” in mod anonim, daca incalca regulile: Legea avertizorilor de integritate a fost adoptata Bugetarii vor putea fi „parați” in mod anonim, daca incalca regulile: Legea avertizorilor de integritate a fost adoptata Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional,…

- Directorul general adjunct al companiei miniere de stat Cupru Min SA Abrud, Dorel Tomus, a caștigat prima batalie in justiție cu Agentia Nationala de Integritate (ANI), care l-a declarat in incompatibilitate.

- Prefectul Municipiului Bucuresti, Toni Grebla, a sesizat instanta de judecata, cerand anularea dispozitiilor prin care primarul Sectorului 1 Clotilde Armand și-a depașit atribuțiile și s-a desemnat manager de proiect, ceea ce i-a adus un plus de pana la 30% la indemnizatia lunara, arata Prefectura Capitalei…

- Agentia Nationala de Integritate a facut marti precizari cu privire la starea de incompatibilitate si conflictul interese in care s-a aflat primarul Sectorului 1, explicand faptul ca incidentele de integritate retinute in cazul Clotilde Armand nu se refera la sporul de 25% de care beneficiaza primarii…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, susține ca a cerut catre ANI, in „cinci șase cereri, scrise și nu verbale”, sa i se prezinte dosarul in care e acuzata de conflict de interese, dar ca Agenția Naționala de Integritate nu i-a permis accesul la acest dosar. „Mi s-au incalcat in mod flagrant drepturile”,…

- PSD solicita conducerii USR sa aplice in cazul primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, „exact aceleași standarde de integritate pe care le-au pretins altor politicieni acuzați de fapte penale și de incompatibilitate”. Agentia Nationala de Integritate (ANI) o acuza pe Clotilde Armand ca s-a aflat…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, s-a aflat in conflict de interese si incompatibilitate, fiind sesizat si Parchetul General in legatura cu savarsirea infractiunii de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane.

- Cu o zi inainte de termenul stabilit de Curtea de Apel Bacau pentru audierea martorilor in dosarul lui Ionel Arsene, „Mesagerul de Neamț” va supune atenției argumentele aduse de aparatorii lui Ionel Arsene pentru ca judecata sa se mute la Inalta Curte de Casație și Justiție, pe de o parte și sa fie…