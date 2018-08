Stiri pe aceeasi tema

- Iata in continuare doua reacții de la Bruxelles: Dan Nica, europarlamentar PSD, declara: ”Este de neinchipuit faptul ca Președintele unei țari europene incearca sa caștige capital electoral pe seama protestelor de vineri, in loc sa iși faca treaba de mediator! Ii reamintim domnului Iohannis…

- Premierul Viorica Dancila - aflata in concediu - a solicitat, in regim de urgenta, Serviciului Roman de Informatii un raport complet referitor la persoanele care au pregatit si provocat violentele, precum si la modul in care au actionat institutiile statului roman cu atributii in furnizarea de date…

- Presedintele USR, Dan Barna, a povestit, intr-un clip video postat pe contul sau de Facebook, faptul ca o data la jumatate de ora, Jandarmeria foloseste gaze lacrimogene impotriva protestatarilor din Piata Victoriei. El spune ca era in centrul manifestatiei si aduna semnaturi pentru initiativa “Fara…

- Incidentele violente escaladeaza la mitingul din Piata Victoriei. In jur de 10.000 de persoane forteaza gardul instalat de jandarmi in doua locuri, pentru a se apropia de gardul guvernului.Mai multi protestatari au adus torte la miting, in vreme ce jandarmeria a pregatit tunurile de apa.…

- „Statul paralel? Eu l-am facut, iar Dragnea l-a lins! Este greu sa gasesti un individ cu un caracter mai mizerabil decat Dragnea.La mitingul de sambata din Piata Victoriei, infiera cu manie proletara, in fata a cca 100.000 de naivi adusi „pe tabel de prezenta" din toata tara, „ statul paralel".…

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a scris, sambata, pe Facebook, ca premierul Dancila și PSD protesteaza in Piața Victoriei impotriva Guvernului PSD și ca, dupa 10 ani au trait din “Jos Basescu”, acum nu mai au pe cine gasi vinovat și se lupta cu insitutitiile

- Tragedia care a avut loc in data de 22 mai, in Ungaria, a ingrozit o tara intreaga. Noua persoane si-au pierdut viata in urma tragicului accident, provocat din neatentie, dupa ce soferul microbuzului in care se aflau romanii facea un live pe Facebook. Rudele soferului microbuzului fac afirmatii care…

- Reactia lui Ponta vine in contextul informatiilor conform carora presedintele PNL a depus plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila. "Ludovic Orban nu intelege si nu explica faptul ca Guvernul Dancila trebuie schimbat - doar prin mijloace politice democratice - pentru incompetenta,…