Viceprimarul Cosmin Tabără anunță rezilierea contractelor cu două firme care întrețineau cimitire în Timișoara Direcția Patrimoniu a Primariei Timișoara a reziliat, zilele trecute, unilateral contractul de concesiune incheiat in luna mai 2020 cu Societatea Casa Funerara Octavian și Adi S.R.L., avand ca obiect prestarea de servicii și activitați necesare exploatarii și intreținerii cimitirelor de pe Calea Șagului și de pe str. Rusu Șirianu. „In acest an de […] Articolul Viceprimarul Cosmin Tabara anunța rezilierea contractelor cu doua firme care intrețineau cimitire in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Cosmin Tabara a anunțat ca a reziliat contractul de concesiune a administrarii pentru doua dintre cimitirele din oraș. Este vorba de cele din Calea Șagului și Rusu Șirianu, iar decizia ar fi fost luata in urma plangerilor venite de la ”beneficiari”. Zilele trecute, Primaria Timișoara, prin…

