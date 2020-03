Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu anunta ca autoritatea locala va depune plangere penala pe numele companiei de salubritate Romprest, spunand ca reprezentantii acesteia refuza sa ridice gunoiul de la centrele de carantina amenajate in municipiul Bucuresti.

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, susține ca in Capitala, compania de salubritate Romprest refuza sa ridice gunoiul de la centrele de carantina. Badulescu a spus ca aceștia invoca ”incompatibilitate politica” și a spus ca Primaria Capitalei va solicita desfacerea contractului.Citește…

- Designerul Maria Lucia Hohan a refuzat carantina la intoarcerea din Italia! Sotul i-a facut plangere penala! Numarul cazurilor de imbolnaviri cu COVID-19 creste pe teriotoriul Romaniei. Am ajuns sa numaram deja 95 de cazuri de Coronavirus in tara noastra, iar autoritatile se pregatesc sa instituie scenariul…

- O fosta angajata a Operei Naționale din Iași a anunțat, luni, ca a depus o plangere penala pe numele actualului manager al instituției, Beatrice Rancea, pentru ca aceasta din urma refuza sa o reangajeze, deși a caștigat acest drept in instanța, transmite corespondentul MEDIAFAX.Otilia Pop,…

- Senatorul Liviu Pop depune plangere penala pe numele fiului Sorinei Pintea, care a declarat ca denuntatorul din dosarul mamei sale i-a spus ca i-a dat alte patru transe de bani parlamentarului PSD. Social-demcoratul spune ca are de aparat o imagine „cat Casa Poporului”, transmite Mediafax.Senatorul…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu a transmis intr-o conferința de presa ca luni va depune plangere penala pentru delapidare, impotriva Companiei Municipale de Iluminat Public, pentru un serviciu prestat in mod gratuit partidului...

- Familia pacientului care a decedat la 24 de ore dupa ce a fost operat in luna septembrie a anului trecut de doctorul de la Spitalul Județean de Urgența din Targu Mureș care opera fara un contract de munca vrea sa depuna plangere la Parchet in urma speculațiilor aparute in spațiul public, anunța MEDIAFAX.Imediat…

- Familia Alexandrei Maceșanu, una dintre adolescentele despre care Gheorghe Dinca a spus ca le-a ucis, depune plangere penala pe numele medicului de la INML care a semnat actul ce confirma decesul fetei, in lipsa unui cadavru.